بسبب خلافات الجيرة.. المؤبد لسائق قتل عاملا فى إمبابة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في مجمع محاكم جنوب القاهرة، سائقا بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل عامل بمنطقة المنيرة الغربية فى منطقة إمبابة بسبب خلافات الجيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السيد وعضوية المستشارين خالد عمار وياسر جلال.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا من مستشفى إمبابة العام بوصول ب.ه.س 40 عاما، عامل، مصابا بجرح طعنى نافذ فى الصدر والقلب، وتوفى إثر إصابته داخل المستشفى، تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة جار المجنى عليه "سائق" بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "س.ح" بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لخلاف بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "مطواة" وتوجه للمكان الذى أيقن تواجد المجنى عليه به، وما إن ظفر به حتى عاجله بضربتين بالسلاح الأبيض.