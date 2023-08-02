الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تهدد الصحة العقلية.. صحيفة أمريكية تحذر من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذَّرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة عالميًا على صحة الإنسان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأعوام المقبلة مزيدًا من ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الصحيفة، إن موجات الحرارة العالية أثرّت على كل الجوانب الصحية للإنسان، كما أن موجات الحرارة العالية ليست مجرد أزمة بيئية ولكنها لها تداعيات خطيرة على الإنسان. 

ونوَّهت الصحيفة بأن العديد من الأمريكيين لقوا حتفهم على مدار الأسابيع الماضية بعد الإصابة بضربة شمس، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير، وعلى سبيل المثال، في منطقة فينيكس، ارتفعت درجات الحرارة هذا الصيف فوق 110 درجات لأكثر من 30 يومًا على التوالي، فيما لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا حتفهم بسبب الحرارة، وهناك 249 حالة وفاة أخرى. 

وأوضحت الصحيفة أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم الحالات الطبية الأساسية عن طريق إجهاد القلب والرئتين والكليتين. 

ووجدت مراجعة نُشرت في مجلة “Lancet Planetary Health” أن موجات الحرارة مرتبطة بزيادة معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية  بنسبة 12% تقريبًا، فيما لاحظ باحثون آخرون وجود ارتباطات بين مدة الأحداث الحرارية وزيادة الرعاية الطارئة لأمراض الكلى وأمراض الرئة المزمنة.

وقالت الصحيفة، إن الصحة البدنية لا تتأثر وحدها فقط، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى إعاقة النوم وتعطيل وظيفة الناقل العصبي للدماغ، مما يؤثر على الصحة العقلية.

وبحسب دراسة “Lancet Planetary Health” وجدت أن زيادة درجة الحرارة حتى درجة واحدة مئوية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم معدلات الاكتئاب والقلق والانتحار، حيث يُعد تغير المناخ في حد ذاته مصدرًا للاضطراب العقلي، خاصة بين الشباب.

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