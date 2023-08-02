الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انطلاق عرض فيلم "مرعي البريمو" لمحمد هنيدي بدور السينما.. اليوم

مرعي البريمو
مرعي البريمو

ينطلق اليوم عرض الفيلم السينمائي الجديد “مرعي البريمو” للنجم محمد هنيدي في دور العرض السينمائية في مصر.

وكانت الشركة الموزعة للفيلم أتاحت منذ أيام الحجز المبكر لتذاكر العمل في مختلف السينمات والتي شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور. 

ويراهن محمد هنيدي على نجاح الفيلم إلى عودته فيه لتقديم شخصية الصعيدي بعد فترة غياب.

واحتفل نجوم العمل أمس بالعرض الخاص له في إحدى السينمات الشهيرة بحضور جميع أبطاله وعدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين. 

وشهد العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو طقوس واستعراضات مختلفة حيث تم تقديم مجسمات من البطيخ للحضور. 

يُعد الفيلم هو عودة للتعاون بين المخرج سعيد حامد والفنان محمد هنيدي بعد غياب حامد عن السينما لمدة ١٥ عاما، وعن العمل مع هنيدي لمدة ١٨ عاما. وقد كان آخر أفلامه هو "طباخ الريس".

كما يُعد التعاون الأول بينهما مع السيناريست إيهاب بليبل، حيث وصفوه بأنه موهوب ومجتهد ويستطيع تجسيد الشخصيات بطرق سرد جديدة.

استغرق التحضير للفيلم حوالي ٤ سنوات تم خلالها تعديل السيناريو أكثر من ١٠ مرات، بينما تم التصوير على ٤ أسابيع بين مدينة الإنتاج الإعلامي والصعيد وسهل حشيش والمنيل ووسط البلد.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول مرعي البريمو بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته.

يشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل مثل لطفي لبيب وعلاء مرسي وانجي علي ومحمد محمود. كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.

كما يشهد عودة النجم محمد هنيدي للغناء في أفلامه مرة أخرى بعد غياب ١١ عاما. حيث يقدم خلال الفيلم أغنيتين واحدة مع شارموفرز والأخرى مع أحمد شيبة وعبدالباسط حمودة.

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، انجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، سيناريو إيهاب بليبل، موسيقى تصويرية خالد حماد،  وإخراج سعيد حامد.

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