تشافى يعلن رحيل عثمان ديمبيلى إلى باريس سان جيرمان

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن رحيل لاعب الفريق الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان النادي الفرنسي توصل لاتفاق مع اللاعب، كما فعل بند الشراء في عقده البالغ 50 مليون يورو.

وقال تشافي، في تصريحات عبر حساب النادي الرسمي، اليوم: "لقد تقدم بطلب المغادرة، لديه عرض من باريس سان جيرمان ولا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك. هو قرار سيئ بالنسبة لي لكنه قرار شخصي، لقد اعتنينا به ولكن هذا هو قانون السوق، لا يمكننا منافسة العرض الذي قدموه له".

ويلعب ديمبيلي ضمن صفوف برشلونة منذ انضمامه من فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ولعب 185 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه لصفوف الفريق؛ وسجل 40 هدفًا وصنع 43 لزملائه في الفريق.

وسبق أن خطف نادي باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة السابق، في 2018 عن طريق كسر التعاقد ودفع الشرط الجزائي، والذي كانت قيمته آنذاك 222 مليون يورو.