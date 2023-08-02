الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق حملات التوعية بنظام الدمج للعام الدراسي الجديد بمطروح (صور)

حملات التوعية
حملات التوعية

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية، انطلاق حملات التوعية بنظام الدمج للعام الدراسي الجديد بقاعة الاجتماعات الكبرى في ديوان عام المديرية تحت إشراف إدارتي التدريب والتربية الخاصة.

 

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن حملات التوعية تستهدف مديري ووكلاء المدارس والموجهين وأعضاء هيئات التدريس والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

 

وتشمل الحملة عدة ندوات يتم خلالها شرح وتفسير قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية رقم ٢٧٣٣ سنة ٢٠١٨ كذلك الكتاب الدوري ٣ لسنة ٢١٩ بشأن إجراءات وزارة النريية والتعليم والتعليم الفئي لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بالإضافة إلى الفرار الوزاري رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠١٧م الخاص بالفئات الاخرى المدمجة.

وأكد وكيل تعليم مطروح  للمتدربين ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المحتوى التعليمي المقدم خلال المحاضرات والندوات بحملة التوعية، موضحا أن تعليم مطروح يهدف من خلال تنظيم تلك الحملات التبصيرية إلى صقل وتنمية مهارات وقدرات المستهدفين بالمؤسسات التعليمية حول خصائص الطلاب من ذوى الهمم والمدمجين فى التعليم، والطرق المثلي للتعامل التربوي معهم بالإضافة شرح القرارات الوزارية والكتب الدورية المتعلقة  بهذا الشأن.

 

حملات التوعية
حملات التوعية
حملات التوعية
حملات التوعية
حملات التوعية
حملات التوعية
حملات التوعية
حملات التوعية
حملات التوعية
حملات التوعية
أشخاص ذوي الإعاقة الاشخاص ذوي الاعاقة تعليم مطروح محافظة مطروح مطروح وكيل تعليم مطروح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

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