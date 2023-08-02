الأرصاد: طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على كل الأنحاء.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة.