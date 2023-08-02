الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة تنقلات ضباط مديرية أمن الإسماعيلية

اللواء هشام مروان،
اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية

اعتمد اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء حركة تنقلات مديرية أمن الإسماعيلية 2023 والتي شملت تجديد الثقة في النسبة الأكبر من ضباط المباحث الجنائية، ونقل عدد منهم وضخ عدد من الكوادر الشابة في بعض الأماكن.

وشملت الحركة تجديد الثقة في المقدم محمد هشام رئيسًا لمباحث أبوصوير، والمقدم مروان الطحاوي رئيسًا لمباحث القنطرة غرب، والمقدم محمد جمال عمر رئيسًا لمباحث مركز الإسماعيلية، والرائد محمد سالم رئيسًا لمباحث القصاصين، والرائد محمد فؤاد رئيسًا لمباحث التل الكبير.

كما تضمنت حركة التنقلات تجديد الثقة في الرائد محمود عبد اللطيف رئيسا لمباحث مركز فايد، وتعيين الرائد سيد عبد العال رئيسًا لمباحث القنطرة شرق، وتجديد الثقة في الرائد حسن رضوان رئيسًا لمباحث المرور.

كما تم تعيين الرائد أمير الألفي رئيسًا لمباحث قسم أول الإسماعيلية، وتعيين الرائد أنور القاضي رئيسًا لمباحث قسم ثان، وتجديد الثقة في المقدم شادي الكفراوي رئيسًا لمباحث قسم ثالث الإسماعيلية.

وتضمنت الحركة أيضا تعيين المقدم عادل الجزار رئيسًا لمباحث التموين، واستمرار المقدم أحمد جمال رئيسًا لمباحث مكافحة المخدرات.

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