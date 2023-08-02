الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة

حجاج
حجاج

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أدوا مناسك الحج حتى أمس الثلاثاء 685 ألفًا و550 حاجًا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين. 

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء- أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 651 ألفًا و304 حجاج، فيما بلغ عدد المغادرين 12 ألفًا و776 حاجًا، غادر منهم 11 ألفًا و85 حاجًا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 45 رحلة، وغادر 1691 حاجًا من محطة استقبال الهجرة عبر 17 رحلة.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة بلغ 34 ألفًا و143 حاجًا من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 11٪؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 513 حاجًا.

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