واشنطن تايمز: ترامب قد يقضي 20 عاما بالسجن عقوبة على جرائمه

ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا إذا أدين بتهمة محاولة عرقلة الموافقة على نتائج الانتخابات وعرقلة عمل الكونجرس والتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول.

ومن المرجح أن يقضي عقوبات السجن في نفس الوقت بدلاً من واحدة تلو الأخرى، حيث تتشابه بنود الاتهام.

ويرى بعض الخبراء أنه لن يتم اعتماد أقصى حد للعقوبة ضد ترامب.

ترامب يتعهد بمواصلة السباق الرئاسى حتى لو أُدين بالمحكمة

وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة الماضي، أنه لن يتراجع عن ترشحه للبيت الأبيض في حال إدانته والحكم عليه في أي من التحقيقات الجنائية القائمة ضده.

وسئل ترامب (77 عاما) المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 عن الاتهامات الفيدرالية والتهم التي يواجهها بعد يوم من إضافة المدعين الفيدراليين 3 تهم جنائية إلى لائحة الاتهام الموجهة ضده والمتعلقة بقضية الوثائق السرية، حيث قال الرئيس السابق في مقابلة إذاعية ردا على سؤال إن كان سيوقف حملته في حال الحكم عليه: "كلا على الإطلاق.. لا يوجد في الدستور ما يقول إنه يمكن ذلك".

وأضاف: "حتى المجانين في اليسار المتطرف يقولون كلا على الإطلاق وإن هذا لن يوقفني.. هؤلاء الناس مرضى.. ما يفعلونه مروع للغاية".

وأوضح ترامب أن رؤساء سابقين من بينهم باراك أوباما وجورج دبليو بوش، قاموا "بأخذ وثائق"، مشيرا إلى أن أسلافه أقدموا على سلوك مشابه للجرائم التي تم اتهامه بارتكابها.

وأردف ترامب قائلا: "لم يمر أحد بهذا.. هذا جنون".