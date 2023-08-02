الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء فؤاد علام: أول مواجهة أمنية حاسمة ضد الإخوان كانت فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر

اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن التعامل السياسي لجمع الرؤساء الذين حكموا مصر ، مع جماعة الإخوان، كانوا يكملون بعضهم، لافتاً إلى أن الرئيس جمال عبدالناصر كان يعتبر صاحب أول مواجهة أمنية حاسمة وقوية تجاه جماعة الإخوان. 

وأضاف اللواء فؤاد علام، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الرئيس السادات كان له خلفية دينية من خلال علاقات كثيرة بتيارات منهم، وبالتالي كان يتعامل معهم برؤية سياسية أكثر منها أمنية، أما الرئيس محمد حسني مبارك فقد كان يمزج بين أسلوب عبدالناصر والسادات في تعامله مع جماعة الإخوان، حيث لم يكن يصل إلى الصدام لنهايته، ولم يكن يصل إلى الوئام إلى نهايته. 

وأشار إلى أن المرحلة التي كان بها مواجهة مع جماعة الإخوان هي في فترة حكم الرئيس عبدالناصر، حيث قام بلمهم جميعا، ولأول مرة يكون هناك فصائل للتحقيق. 

وعن التجربة الحالية وتقييمه لها في التعامل مع جماعة الإخوان، قال :"لا أمتلك معلومة كاملة عن كيفية المواجهة، إنما  أحاول أن أستقرأ ، حيث لا يوجد بيني وبين الأجهزة حتى أسمع منهم وأعطيهم خبرتي، إنما أتصور أنهم يمتلكون رؤية لأن المواجهات الأمنية فقط  لا تكون مضبوطة ودقيقة".

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