سى إن إن: انخفاض عدد الوظائف المتاحة فى الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى

أكدت شبكة سي إن إن الأمريكية، انخفاض عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين بسبب التراجع المستمر في الطلب.

وقال التقرير إن سوق العمل يستقر في الولايات المتحدة من الغليان المتداول في السنوات الثلاث الماضية، وانخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، وفقًا لأحدث البيانات من مكتب إحصاءات العمل.

وأظهر أحدث تقرير الوظائف لشهر يوليو أن عدد الوظائف المتاحة انخفض للشهر الثاني على التوالي ، حيث انخفض إلى 9.582 مليون ، أو 1.6 وظيفة لكل باحث عن عمل ، بما يتماشى تقريبًا مع التوقعات، وهذا أقل بقليل من إجمالي 9.61 مليون المنقح انخفاضًا في شهر مايو ، ويمثل تراجعًا قويًا عن 12 مليون وظيفة شاغرة في مارس 2022.

وقال كيث بانكس، المدير التنفيذي لبنك أوف أمريكا، لموقع "بيزنس إنسايدر"الأمريكي، إن الركود الذي تنبأت عنه وول ستريت يضرب القطاع الاقتصادي حسب القطاع وليس كله في وقت واحد، وقد أدى ذلك إلى خفض مخاطر الهبوط الحاد المفاجئ.

وأضاف بانكس: "لدينا اقتصاد بقيمة 26 تريليون دولار يتكون أساسًا من نقاط ضعف مختلفة ويعمل بسرعات مختلفة، لذا فإن ما رأيناه خلال المساعدة الأولى كان ركودًا متداولًا في التصنيع والطاقة والإسكان"، مشيرًا إلى الاقتصاد الذي ظل محتجزًا في تلك المجالات.

وتابع التقرير: “كان نشاط الإسكان في حالة انخفاض خلال العام الماضي، حيث ظلت معدلات الرهن العقاري مرتفعة، وتراجعت أسعار الطاقة أيضًا من أعلى مستوياتها في الصيف الماضي، وانخفض نشاط التصنيع للشهر الثامن على التوالي في يونيو، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عند 46٪ الشهر الماضي، بالقرب من المستويات التي ارتبطت تقليديًا بالركود”.