الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير كندى: مصر تكثف جهودها لاستعادة النظام البيئى للحياة البحرية

الشعاب المرجانية
الشعاب المرجانية

أكد تقرير كندي، أن مصر تكثف جهودها لاستعادة النظام البيئي للحياة البحرية وإنقاذ وتجديد بعض أجمل أجزاء الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.

وقال موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي، إن الشعاي المرجانية في الغردقة تعد واحدة من أهم الشعاب في العالم، وتلعب دورا هاما وفريدا في مكافحة تغير المناخ؛ كونها أكثر مقاومة للحرارة من الشعاب المرجانية الموجودة في أجزاء أخرى من العالم.

وأشار التقرير إلى أنه تم الإعلان عن مبادرة أخرى حديثة لإنقاذ الشعاب المرجانية في العالم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 COP27، وأن مصر ستعمل على استعادة بعض أجمل أجزاء الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وستتركز الجهود حول مدينة الغردقة الساحلية، وهي مقصد سياحي شهير.

واكد التقرير الكندي، أن شعاب البحر الأحمر هي واحدة من أهم الشعاب في العالم، حيث تمتد هذه الشعاب المرجانية عبر 1240 ميلاً من الخط الساحلي، مما يجعلها واحدة من أكبر الشعاب.

وقال التقرير إن للشعاب المرجانية من هذه المنطقة أهمية فريدة في مكافحة تغير المناخ فهذه الشعاب المرجانية أكثر مقاومة للحرارة من الشعاب المرجانية الموجودة في أجزاء أخرى من العالم.

وعكف علماء الأحياء البحرية على دراسة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر للمساعدة في الحفاظ على الشعاب المرجانية بشكل أفضل وسط ارتفاع درجات حرارة البحر في جميع أنحاء العالم.

البحر الاحمر الخط الساحلي السياحي الكندي الشعاب المرجانية الساحل المناخ 2022

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