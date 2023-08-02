الجارديان: مخاوف من ركود اقتصادى فى بريطانيا بعد تراجع قطاعات التصنيع والتجزئة والإسكان

قالت صحيفة الجارديان، إن المخاوف تتزايد من حدوث ركود اقتصادي في بريطانيا بعد التراجع الذي شهدته قطاعات التصنيع والتجزئة والإسكان في البلاد نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وحذر توماس بوج، الخبير الاقتصادي، من أن الاقتصاد البريطاني قد ينزلق إلى الركود في وقت مبكر من العام المقبل، حيث يتأثر الاقتصاد الحقيقي بارتفاع أسعار الفائدة.

كما عانت مصانع منطقة اليورو الشهر الماضي، مع انخفاض أحجام الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ونشاط الشراء، حيث قاوم العملاء شراء سلع جديدة وركزوا على انخفاض مخزوناتهم.

وانخفض مقياس قطاع المصانع الذي تم مراقبته عن كثب إلى أدنى مستوى له في عام 2023، محققا أسوأ مستوى له منذ مايو 2020.

كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال/سي آي بي إس، لمديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة إلى 45.3 في يوليو ، مما أظهر انخفاضًا أكثر حدة مما كان عليه في يونيو.

وقال التقرير ان الانكماش أخذ في قطاع التصنيع في المملكة المتحدة منعطفًا إلى الأسوأ في يوليو، حيث تسارعت معدلات الانكماش في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، وفقا لوكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية".

ونتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض، انخفض متوسط ​​أسعار المنازل بنسبة 3.8% في العام حتى يوليو ، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 14 عامًا ، في حين يعاني المصنعون من أسوأ شهر في عام 2023، حسبما أفادت تقارير مؤسسة Nationwide المالية البريطانية لخدمات الاستثمار والتأمين.

أوضح روبرت جاردنر، كبير الاقتصاديين في نيشن وايد ، أن ارتفاع معدل الفائدة جعل الرهون العقارية أقل تكلفة.

وحذر محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز ، من وجود "خطر حقيقي" من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود.

وأضاف "يشعر الناس بضيق الرهن العقاري المرتفع، وتشعر الشركات بالضيق من ارتفاع تكاليف الاقتراض ، والنشاط العالمي لا يساعد. لذا ، نعم ، هناك خطر حقيقي من أن ينزلق الاقتصاد البريطاني إلى الركود".

وعلى الرغم من هذه المخاوف ، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس إلى أعلى مستوى جديد لها في 15 عامًا. يتوقع العديد من الاقتصاديين ارتفاعًا بمقدار ربع نقطة ، من 5٪ إلى 5.25٪.

- تراجع قطاع التصنيع البريطاني

سجل قطاع التصنيع المتعثر في المملكة المتحدة أسوأ شهر له في العام في يوليو ، مما زاد المخاوف من حدوث ركود في القطاع الصناعي وما بعده.

تضررت المصانع من ارتفاع أسعار الفائدة وقلة الطلبات الجديدة ، في حين أضر ضعف الطلب الخارجي بالصادرات.

-هبوط أسعار الإسكان في بريطانيا بأسرع معدل منذ 2009

انخفضت أسعار المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة بأسرع معدل لها منذ عام 2009 ، بانخفاض 3.8٪ في العام حتى يوليو، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة الشهر الماضي بأسرع معدل سنوي منذ 14 عامًا ، حيث أعاقت أسعار الفائدة المرتفعة قدرة الناس على شراء عقار برهن عقاري.

أفادت إحدى جميعات البناء البريطانية أن الأسعار انخفضت بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي ، وهو أكبر انخفاض منذ يوليو 2009 عندما كان الاقتصاد العالمي في قبضة الأزمة المالية. بالمقارنة مع انخفاض في الأسعار السنوية بنسبة 3.5٪ في يونيو.



وأدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع حاد في تكلفة الرهن العقاري خلال الأشهر الأخيرة ، مما يجعل احتمال شراء منزل لا يمكن تحمله بالنسبة لكثير من الناس. أولئك الذين يأملون في إعادة الرهن العقاري بعد انتهاء قروضهم العقارية ذات السعر الثابت يواجهون زيادة في المدفوعات بمئات الجنيهات في بعض الحالات.

- تراجع قطاع التجزئة

وأبلغ أكبر تجار التجزئة في المملكة المتحدة عن أول انخفاض شهري في أسعار المتاجر لمدة عامين، مع انخفاض تضخم المواد الغذائية إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر.

وأبلغ أكبر بائعي التجزئة في المملكة المتحدة عن أول انخفاض شهري في أسعار المتاجر لمدة عامين، حيث حاولت المتاجر إغراء العملاء بخصومات كبيرة خلال الطقس الممطر غير المعتاد لشهر يوليو.

قال اتحاد التجزئة البريطاني، إن أسعار المتاجر انخفضت بنسبة 0.1٪ في يوليو مقارنة بشهر يونيو. وفي الوقت نفسه ، انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المتاجر، إلى أدنى مستوى له خلال العام ، حيث انخفض إلى 7.6% الشهر الماضي من 8.4٪ في يونيو.

وجاءت بعض أكبر التخفيضات في الأسعار في تكلفة الملابس والأحذية، حيث أطلق تجار التجزئة خصومات أكبر لإقناع المتسوقين بالإنفاق على ملابس الصيف ، على الرغم من الأمطار الغزيرة والفيضانات في معظم أنحاء البلاد على مدار الشهر.

وأكد التقرير أنه في حين أن أرقام أسعار المتاجر في يوليو قد تعطي بعض الأسباب للتفاؤل، إلا أن هناك تحذيرات من أن تجار التجزئة قد يواجهون مرة أخرى ارتفاعًا في أسعار المدخلات في الأشهر المقبلة ، خاصة بالنسبة للأغذية.