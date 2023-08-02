بعد تخصيصها عوائد "العلمين" لـ"حياة كريمة".. أبرز مبادرات "المتحدة"لدعم الثقافة والفنون

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن صافي عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع به لمبادرة حياة كريمة، بعدما أعلنت في بداية الموسم الصيفي انطلاق مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذى يهدف للترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، وأيضًا زيادة فرص الاستثمار، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل من خلال استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة.

منذ تأسيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ ثمة مبادرات أطلقتها لدعم الثقافة والفنون نستعرضها في السطور التالية:

تخصيص عوائد مهرجان العلمين لـ"حياة كريمة"

الشركة المتحدة أكدت فى بيان صحفي، أن صافى عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع به لمبادرة حياة كريمة هذا التبرع إيمانًا منها بالدور الذى تلعبه مبادرة حياة كريمة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا.

"سينما الشعب" .. بروتوكول تعاون بين "المتحدة" و"قصور الثقافة"

وقعت الهيئة العامة لقصور الثقافة بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني، على أن تتولى «المتحدة» مسئولية المحتوى الفني المعروض من خلال مشروع «سينما الشعب»، بالتنسيق مع الهيئة، بما يضمن أعلى إيرادات ممكنة، مع مراعاة دور الهيئة، وبما لا يتعارض مع قرارات مجلس إدارتها، كما تم التنسيق مع الشركة لاستغلال أسوار وأسطح قصور الثقافة كافة التى تقع فى أماكن متميزة بجميع محافظات مصر للشركة فى الدعاية كـ«أوت دور».

"كابيتانو مصر" و"الدوم" و"نبتة"

يعد برنامج "كابيتانو مصر" من أكبر البرنامج لاكتشاف المواهب فى مصر، ويستهدف استنساخ مواهب عالمية على غرار صلاح والننى، ويعد من المبادرات المجتمعية الداعمة للثقافة والفنون من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعد "الدوم" أول برنامج فى الشرق الأوسط، يهتم باكتشاف المواهب فى أكثر من مجال، وهى التمثيل والغناء وتقديم البرامج فى موسمه الأول، وبعد النجاح الكبير يجرى الاستعداد حاليا للموسم الثانى.

فى الوقت نفسه، تعد "نبتة" من أكبر شركات إنتاج متخصصة فى المحتوى الخاص بالطفل، إضافة الى تدشين الدورة الأولى من مسابقة للأفلام الوثائقية الخاصة بمشاريع تخرج طلاب كليات الإعلام فى مختلف الجامعات.