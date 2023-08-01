محافظة القاهرة: حملات دورية لمتابعة الالتزام بقرارات تخفيف الأحمال

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إن هناك عدة إجراءات اتخذها محافظ القاهرة للتخفيف الأحمال، ومنها تخفيف أعمدة الإنارة بنسبة 50% للحفاظ على سلامة الطريق.

وأضاف “عوض” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المحلات التي تحتفل بافتتاحها، مشيرًا إلى أن تم التوجيه بتقليل الإضاءة فوق المحلات، مع استمرار الحملات اليومية لمتابعة التزام المواطنين وأصحاب المحلات.

لم يتم تلقي أي شكاوى حول مخالفة جدول تخفيف الأحمال

وأشار إلى أن رؤساء الأحياء بدأوا اليوم، تنفيذ قرارات وزير التموين بمواعيد إغلاق المحلات، موضحًا أن جدول تخفيف الأحياء تم نشره على صفحة القاهرة والخط الساخن مفتوح ومفعل وهو 14490، ونتلقى الشكاوى عليه بمخالفة المواعيد المعلن عنها في الجدول، مؤكدًا أنه لم يتم تلقى أي شكاوى إلى الآن.