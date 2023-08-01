تقرير أمريكي: شهر يوليو الأكثر سخونة على وجه الأرض

وصلت درجات الحرارة في مدينة فينيكس، التابعة لولاية أريزونا الامريكية، إلى 108 درجات مئوية، لتكسر للمرة الأولى منذ 31 يوما ، حاجز الـ 110 درجة على الأقل.

ويأتي الانخفاض في درجات الحرارة بـ"فينيكس" مؤقتاً، ، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مجدداً، استمرارًا للموجة الحارة التي تواجه أكبر مدن الولايات المتحدة، خلال نهاية الاسبوع الجاري، لتتجاوز درجات الحرارة المتوقعة حاجز الـ110 درجة مجدداً، بحسب شبكة cbs الأمريكية.

ووفقا لتقارير الشبكة، أدت الموجة الحارة إلى إرهاق المسؤولين والسكان في مدينة فينيكس، بسبب جهود الحفاظ على سلامة السكان الأكثر ضعفاً وتضرراً من درجات الحرارة.

وخلال الأسابيع الماضية، استقبلت مستشفيات أريزونا أكثر من 1000 مصاب بسبب حروق الشمس، بالإضافة إلى إصابات الإجهاد الحراري.

وقام مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة ماريكوبا بتجهيز 10 حاويات مبردة بحجم مقطورة لاستيعاب التدفق الزائد المحتمل للوفيات المرتبطة بالحرارة.

كما قامت المدارس بنشر وحدات تبريد في الفصول الدراسية والمكتبات، ونقلت ممارسات ألعاب القوى إلى ما بعد حلول الظلام.

وأضاف التقرير : "يواجه العالم موجة حرارة عالمية جعلت شهر يوليو الأكثر سخونة على وجه الأرض، حيث تم التخلي عن ملاعب التنس والملاعب ومسارات المشي لمسافات طويلة في النهار. وترتفع درجات حرارة السطح إلى 180 درجة، وفقًا لمركز أريزونا للحروق ، الذي يعمل بكامل طاقته لأكثر من أسبوعين".