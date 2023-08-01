الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هنيدى بـ"البطيخة".. كواليس العرض الأول لـ"مرعى البريمو" (صور)

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو

بدأ منذ قليل، العرض الخاص للفيلم السينمائي "مرعي البريمو" الذي يخوض بطولته محمد هنيدي وغادة عادل بإحدى دور العرض السينمائية الشهيرة بالقاهرة.

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ووصل النجم محمد هنيدي للسجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم "مرعي البريمو" وظهر ممسكًا بـ"بطيخة" في يده.

ويجسد محمد هنيدي خلال أحداث الفيلم، شخصية تاجر بطيخ يواجه العديد من الأزمات والمواقف الكوميدية؛ بسبب عمله في السوق.

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ويقدم "هنيدي" خلال العمل أغنيتين أولاهما مع فريق شارموفرز التي طرحت الأيام الماضية والأخرى مع نجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة.

ويمثل هذا الفيلم عودة للتعاون بين المخرج سعيد حامد والمؤلف الموسيقي خالد حماد بعد غياب 15 عامًا، ويشهد الفيلم عودة للتعاون بين المخرج سعيد حامد والنجم  محمد هنيدي بعد 18 عامًا، وكان آخر أعمالهما "جاءنا البيان التالي".

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أبطال فيلم "مرعي البريمو"

يشارك في بطولة "مرعي البريمو" بجانب محمد هنيدي، الفنانة غادة عادل، أحمد بدير، علاء مرسي، محمد محمود، نانسي صلاح، مصطفى أبوسريع، والعمل فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

العرض الخاص للفيلم السينمائي مرعي البريمو مرعى البريمو محمد هنيدي النجم محمد هنيدي فيلم “مرعي البريمو”

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