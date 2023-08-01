الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: "فاجنر" الروسية لا تمثل خطرًا على بولندا أو "الناتو"

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن أنه لا يملك معلومات عن أي تهديد يمثله مقاتلو مجموعة فاجنر الروسية، على بولندا أو أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

من ناحيته، نفى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اتهامات بولندا لها بنقل مجموعات من مقاتلي "فاجنر" إلى الحدود بين بيلاروس وبولندا.

ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية عن لوكاشينكو قوله: "سمعت مؤخرًا، أن بولندا غضبت من تحرك قوات فاجنر، حوالي 100 شخص، هنا قرب الحدود".

وتابع: "لم تتحرك قوات فاجنر، وإذا تحركوا، فذلك لمشاركة خبراتهم القتالية مع الألوية البيلاروسية المتمركزة في بريست وغرودنو". 

كما قال لوكاشينكو، في لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه "بدأ في إزعاج مقاتلي فاجنر الذين جاءوا إلى بيلاروس بعد احتجاجات يونيو، لأنهم، حسب قوله، يودّون "الذهاب في رحلة إلى وارسو أو إلى رزيسزو"، وهي مدينة بولندية تصبح محطة شحن للإمدادات العسكرية لأوكرانيا.
وأشار لوكاشينكو خلال حديثه مع بوتين، إلى أن القوات البولندية اقتربت من البلاد، مؤكدًا أنهم على بعد 40 كلم من الحدود.

البيت الأبيض مجموعة فاجنر لبولندا حلف شمال الأطلسي الناتو

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