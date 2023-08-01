الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رياضة كفر الشيخ" تواصل فعاليات تدريب راغبي الالتحاق بالكليات العسكرية

التدريبات
التدريبات

يسير البرنامج التدريبي لمركز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للكليات العسكرية والشرطة وكليات التربية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وفق جدول زمني محدد للإعداد النفسى للمتدربين ضمن النسخة الثالثة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للقبول بالكليات العسكرية، ضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن التدريبات شملت اللياقة البدنية و السباحة و التدرب على قفزة الثقة و التريض بالچيم على أحدث الأجهزة الرياضية، كما يقدم المركز لقاءات مع المعد النفسى لتدريب المشاركين على زيادة الثقة بالنفس والثبات الإنفعالى و تمكينهم من إجتياز أسئلة الإختبار النفسى و يضم برنامج التدريب أفضل المدربين المتخصصين ضمن النسخة الثالثة من المبادرة .

ويؤكد مركز التأهيل برياضة كفر الشيخ، أن الفرصة متاحة للراغبين في التقدم و الإشتراك  فى المبادرة بالتوجه إلى مقر المديرية بحى الزهور الدور الثالث و يتم تحصيل مبلغ وقدرة 200 جنية قيمة الإشتراك الشهري و إحضار صورة الرقم القومي وصورة شخصية 4 × 6 وإحضار شهادة صحية تفيد خلو الطالب من الأمراض والإصابات، المبادرة بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة تدريبات النسخة الثالثة متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية.

كما يمكنكم الإتصال على هاتف رقم 01015170090 الدكتور محمد محروس المنسق العام لمركز التأهيل العسكري بالمديرية، مدربى المبادرة بكفر الشيخ هم : الدكتور محمد شاكر مدرب اللياقة البدنية و كابتن محمد المصرى، كابتن محمد المعداوى مدربى السباحة، الدكتور حسام أبو سالم المعد النفسى.

تاهيل تدريب سباحة شباب كفر الشيخ

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