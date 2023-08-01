بالأسماء.. الفائزون بعضوية مجلس إدارة نقابة الموسيقيين

انتهت مساء الثلاثاء، اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، بقيادة المطرب مصطفى كامل من عمليات فرز الأصوات على مقاعد مجلس الإدارة التي أجريت صباح اليوم بنادى نقابة المهن التمثيلية في شارع البحر الأعظم.

وأعلنت اللجنة الانتخابية عن أسماء الأعضاء الفائزين في انتخابات نقابة المهن الموسيقية وهم 12 عضوًا جاءت كالتالي:

المطرب حلمي عبدالباقي

المطربة نادية مصطفى

علاء سلامة

أحمد محمد أبوالمجد

محمد أبواليزيد

خالد بيومي

أحمد العيسوى

منصور محمد كمال

محمد عبدالله

محمد صبحي علي

عاطف إمام

على عبدالحليم على

وأجريت الانتخابات على عضوية إدارة مجلس نقابة الموسيقيين بعد فوز المطرب مصطفى كامل بالتزكية بمقعد النقيب، لعدم تقدم أي مرشح للمقعد أمامه للمرة الأولى في تاريخ النقابة وتنافس في انتخابات مجلس الموسيقيين 32 مرشحًا على عضوية 12 مقعدًا.