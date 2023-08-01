الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام فعاليات احتفالات جامعة أسيوط بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

جانب إحتفالات ثورة
جانب إحتفالات ثورة ٣٠ يونيو

وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، رسالة إلى الشباب بمناسبة ختام احتفالات جامعة أسيوط بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، واصفا فيها أهمية المرحلة التي نعيشها، وما نواجهه من تحديات غير مسبوقة، وتهديدات تشكلها التحولات المجتمعية الناتجة عن استخدام التقنيات الحديثة.

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ودعا الشباب إلى ضرورة مواجهة التحديات الراهنة من خلال العمل الجاد الطموح والمخلص، وقيادة التغيير بشكل إيجابي، وتنمية الشعور بالهدف، والمسئولية الاجتماعية.

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جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات احتفالات جامعة أسيوط بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة طوال شهر يوليو 2023 ، تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط،  والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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شهدت الاحتفالية حضور  الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة، وممثلا عن المنطقة الجنوبية العسكرية، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة، وأعضاء اللجنة المنظمة لاحتفالات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، والقيادات الإدارية بالجامعة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسيوط، إلى جانب لفيف من طلاب من أجل مصر، والطلاب ذوى الإعاقة، وحشد من طلاب مختلف الكليات بالجامعة.

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أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن ختام احتفالات جامعة أسيوط بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، يعد بمنزلة نقطة البدء؛ من أجل مواصلة الجهود لتعزيز التنمية، ومواجهة التحديات التي نعيشها، مشدداً على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ، خاصةً في ظل وتيرة التغيير التي تسير على نحو مذهل، وبسرعة هائلة ، وهو ما يلقي بمسئولية كبرى على شباب مصر، ودورهم المهم في تحقيق أهداف التنمية، وانطلاقاً من إيمان القيادة السياسية، وفي مقدمتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية تمكين الشباب، وجعلهم موضع أهمية داخل أجندة 2030.

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كما أشار الدكتور المنشاوي، إلي اهتمام الجامعة من خلال أنشطتها المتنوعة بحشد طاقات الشباب؛ لتحقيق تنمية مستدامة، وتوجيه اهتمامهم نحو الابتكار والتطوير، وريادة الأعمال؛ لتحقيق الجانب الإيجابي من التغير الذي نشهده ، فضلاً عن سعيها لإكساب الشباب المهارات اللازمة؛ للمساهمة في اقتصاد منتج، وذلك في ضوء خطتها الاستراتيجية، مؤكداً في ختام كلمته على دور ثورة 30 يونيو في الحفاظ على هوية الدولة المصرية من التفكك والانهيار، ولافتاً إلى حفاظ الجامعة علي ولائها وعهدها لقائد ثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعم جهوده في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الشباب في الجمهورية الجديدة.

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ووجه الدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر لإدارة الجامعة على دعمها الدائم لجميع الأنشطة الفنية والثقافية والتوعوية،  إلى جانب القوافل المجتمعية التي تمت خلال شهر يوليو 2023 ، والتي هدفت إلى نشر الثقافة المصرية؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء مستقبل الجمهورية الجديدة ، مؤكداً أن جامعة أسيوط لها الريادة والسبق فى تنفيذ جميع الأنشطة بكافة المجالات والمستويات المختلفة التي تخاطب وجدان الشباب، وتزيد وعيهم، وثقافتهم.

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استخدام التقنيات الحديثة التحديات الراهنة التقنيات الحديثة الدكتور أحمد المنشاوى الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو القيادات الشعبية والتنفيذية القوات المسلحة القيادات الشعبية المسئولية الاجتماعية المنطقة الجنوبية العسكرية النقل والمواصلات

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