الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 53 كيلو ذهب غير مدموغ بـ130 مليون جنيه فى أسوان

53 كيلو جرام من خام
53 كيلو جرام من خام الذهب

نجح رجال الأمن في ضبط شخصين بحوزتهما أكثر من 53 كيلو جرامًا من خام الذهب "غير مدموغ"، قبل بيعها بالأسواق  تقدر قيمتها المالية بحوالى 130 مليون جنيه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين (سائق، تاجر مصوغات ذهبية "له معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) حال استقلالهما سيارة ملك الثانى بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، وبحوزتهما (عدد 42 سبيكة ذهبية مختلفة الأحجام "غير مدموغة" وزنت 53,371 كيلو جرام) تقدر قيمتها المالية بحوالى 130 مليون جنيه مُخبأة داخل السيارة.

بمواجهتهما قرر تاجر المصوغات قيامه بجمع الذهب من الأشخاص الذين يستخرجونه عن طريق التنقيب غير المشروع وتحويله إلى سبائك ذهبية، وأنه كان فى طريقه للقاهرة لتحديد عيارها وبيعها لتجار المصوغات الذهبية.

كما أقر قائد السيارة بأن مالك السيارة أحضره لقيادة السيارة من أسوان للقاهرة مقابل أجر متفق عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة المصوغات الذهبية تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط شخصين سبيكة ذهبية له معلومات جنائية مصوغات ذهبية مركز شرطة كوم أمبو

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