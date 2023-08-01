وزير الصحة: لا يخلو مستشفى فى إيطاليا من الأطباء المصريين المتميزين

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن المحرك لمنظومة الصحة على مستوى العالم، هو الفريق الطبي، وهو منظومة متكاملة، مشيرًا إلى أنه لا ىوجد مستشفى في إيطاليا، ىخلو من الأطباء المصريين الذين ينالون الثناء.

وزير الصحة: خريج الطب المصري متميز ومرحب به في كل دول العالم

وأردف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "خريج كلية الطب المصري لديه فرصة عمل ثاني يوم في أي مكان في العالم، لأن الأهم من المبنى والأجهزة، طبيب مدرب مؤهل".

واستطرد: "ويجب أن يتلقى الطبيب المقابل المادي والمعنوي والاجتماعي، ليؤدي الوظيفة، والرئيس قال مهما زودنا، لن نوفي الطبيب حقه مقابل كفاءته، هناك محاولات لتعديل اللوائح بشأن البدلات، والمكافآت، وندرس الموضوع مع وزارة المالية، لكي يحصل الطبيب على مقابل مادي نظير المجهود الذي يقدمه للمواطن، لكن أي رقم لن يكون كافيًا لتعويض الكوادر الطبية التي تعمل بشكل متميز في كل مستشفياتنا".

وأشار إلى أنه توجد بعض الأخطاء، لكنه أمر وارد في أي منظومة خدمية، والوصول للرضا الكامل أمر صعب، لكن الأطباء يجتهدون لتقليل الأخطاء والإخفاقات، وتعظيم النجاحات.