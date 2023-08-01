الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير بالشأن الروسى: هجوم المُسيرات الأوكرانية مؤشر على انطلاق حرب المدن

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الدكتور نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي، إن الهجوم بالمسيرات الأوكرانية على موسكو هو السادس من نوعه، مؤكدًا أن هذه الهجمات تسببت في خسائر مالية طفيفة ولم تسبب خسارة بالأرواح.

وأضاف "رشوان" خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا مؤشر على أن حرب المدن بدأت، مشيرًا إلى أن أصواتًا في الكونجرس الأمريكي بدأت تطالب بمنح أوكرانيا صواريخ طويلة المدى ولذلك في المستقبل ستحدث هجمات صاروخية.

أوكرانيا تمتلك 400 نوع من الطائرات المسيرة

وتابع أن القوات الروسية شنت هجمات على خاركيف وعلى مسقط الرئيس الأوكراني، وأصبحت العملية متبادلة، وتوقع حدوث تصعيد في الحرب إذا حصلت أوكرانيا على وسائل أخرى غير الطائرات المسيرة والتي تملك منها 400 نوع، ولديها علاقات قوية مع تركيا وسيتم إنشاء مركز خدمة لهذه الطائرات.

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