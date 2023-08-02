سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

يهتم الملايين من المواطنين بمطالعة سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في البنوك المصرية عبر محرك البحث جوجل وذلك في بداية موسم العمرة الجديد 2023/1445 والذي انطلق مع العام الهجري الجديد منذ أيام قليلة حيث يرغب الكثيرين في أداء فريضة العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

يقدم لكم الدستور للقراء سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في البنوك المصرية في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها لكافة طوائف الشعب في العديد من مجالات الحياة المختلفة وإليكم أسعار صرف الريال السعودي بالتفصيل:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

وصلت قيمة الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

يتداول بنك البركة الإسلامي الريال السعودي بنحو 8.04 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سُعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.24 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر العملة السعودية نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني استقر الريال عند مستوى 8.17 جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.

في ميد بنك وصل سعر تداول الريال السعودي إلى 7.98 جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان سجل الريال نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد وصل الريال السعودي إلى 7.95 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

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