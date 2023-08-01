الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2023

جريدة الدستور

تستعد وزارة التعليم العالي لإعلان تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2023 خلال أيام قليلة بعد الانتهاء من تسجيل طلاب المرحلة الأولى الثانوية العام رغباتهم في الالتحاق بالكليات، والتي تنتهي يوم 9 أغسطس المقبل. 

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2023

تعلن وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2023 بعد 9 أغسطس الجاري حيث يكون طلاب المرحلة الأولى الثانوية العامة قد انتهوا من تسجيل رغباتهم. 

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ومن المتوقع أن تختلف مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2023 عن العام الماضي لتكون أقل من مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022، كما تراجع تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة عن العام الماضي مع تراجع درجات طلاب الثانوية العامة . 

وتراجع تنسيق المرحلة الاولى الثانوية العامة 2023 إلى 362 درجة فأكثر (88.29% فأكثر) للشعبة العلمية، الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر (83.41% فأكثر)، الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر (70.61% فأكثر)، ويبدأ  التسجيل المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات يوم 5 أغسطس وحتى 9 من الشهر ذاته . 

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رابط موقع التنسيق الإلكتروني 

وفرت وزارة التعليم العالي رابط موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات وفق تنسيق المراحل التي تعلنها وزارة التعليم العالي أول بأول . 

وللدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني ، اضغط على الرابط التالي 

https://tansik.digital.gov.eg/application/ ، ولم تقم وزارة التعليم العالي حتي الآن بتنشيط رابط تقديم الكليات المرحلة الاولي على أن يتم ذلك بداية من يوم 5 أغسطس الجاري ، على أن يتم تجهيز المعامل في الجامعات المنتشرة في أنحاء الجمهروية لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا. 

وبعد انتهاء تسجيل طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة رغبات الالتحاق يبدأ تنسيق المرحلة الثانية وفق عدد المقاعد الشاغرة من كليات المرحلة الأولى . 

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