"عبدالغفار": هدفنا من 100 يوم صحة الاطمئنان على 100 مليون مصرى

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن مباردة 100 يوم صحة تدخل في يومها الـ 37 من بداية المبادرة، ووصلت لأكثر من 13 مليون مواطن استفادوا من المبادرة الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أطلقنا 14 مبادرة صحية، و100 يوم صحة بمثابة تكثيف وتذكير على المبادرات السابقة خلال فترة زمنية وجيزة".

وأردف: "الرئيس قال لنا انزلوا بالسيارات المتنقلة والطواقم الطبية للكفور والنجوع وكل بيت في مصر، نسأل عن تطعيم الأطفال، خضوع المواطنين لتحليل للسكر والضغط، كشف أورام الثدي، ومن يحتاج لقرارعلاج على نفقة الدولة نصدر له القرار، وأرسلنا فرقا طبية لمستشفيات للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، المبادرة تكثيف لجهود الدولة خلال 100 يوم".

وأكد أنه طبقًا لمعدلات التنفيذ نتائج المبادرة حتى الآن جيدة، ووجه رسالة للمواطنين، قائلًا: "انزل واكشف واطمئن على نفسك، سواء في الأماكن الثابتة أو المتحركة، خلال الـ100 يوم، نريد الـ100 مليون مصري يطمئنوا على صحتهم".