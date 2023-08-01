الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تبدأ السبت المقبل.. ننشر خطة القوافل العلاجية المجانية خلال أغسطس بمطروح

القوافل العلاجية
القوافل العلاجية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح، خطة القوافل العلاجية المجانية عن شهر أغسطس 2023 بقرى ومدن المحافظة.

وجاءت خطة القوافل كالآتي:

 "5 و6 أغسطس 2023 بقرية جلالة بمدينة الضبعة، 7 و8 أغسطس 2023 بقرية الحفيرة بمدينة الضبعة، 9 و10 أغسطس 2023 بقرية علوش بمطروح، 14 و15 أغسطس 2023 بقرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين، 16 و17 أغسطس 2023 بقرية اطنوح بمطروح، 19 و 20 أغسطس 2023 بمدينة العلمين، 12 و 22 بقريتي الداخلة والقواسم بمطروح، 23 و 24 أغسطس 2023 بقريتي الفراولة وعويشة بمطروح، 28 و29 أغسطس 2023 بمدينة السلوم، 30 و 31 أغسطس بالنجيلة البحرية".

وخلال القوافل الطبية يتم تقديم الخدمة للمواطنين في عده تخصصات بالمجان وعقد ندوات تثقيفية، بالإضافة إلى صرف الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي أو متابعة إلى أقرب مستشفى.

الشئون الصحية بمطروح القوافل العلاجية المجانية القوافل العلاجية تقديم الخدمة الطبية خطة القوافل العلاجية عقد ندوات تثقيفية

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