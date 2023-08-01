تبدأ السبت المقبل.. ننشر خطة القوافل العلاجية المجانية خلال أغسطس بمطروح

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح، خطة القوافل العلاجية المجانية عن شهر أغسطس 2023 بقرى ومدن المحافظة.

وجاءت خطة القوافل كالآتي:

"5 و6 أغسطس 2023 بقرية جلالة بمدينة الضبعة، 7 و8 أغسطس 2023 بقرية الحفيرة بمدينة الضبعة، 9 و10 أغسطس 2023 بقرية علوش بمطروح، 14 و15 أغسطس 2023 بقرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين، 16 و17 أغسطس 2023 بقرية اطنوح بمطروح، 19 و 20 أغسطس 2023 بمدينة العلمين، 12 و 22 بقريتي الداخلة والقواسم بمطروح، 23 و 24 أغسطس 2023 بقريتي الفراولة وعويشة بمطروح، 28 و29 أغسطس 2023 بمدينة السلوم، 30 و 31 أغسطس بالنجيلة البحرية".

وخلال القوافل الطبية يتم تقديم الخدمة للمواطنين في عده تخصصات بالمجان وعقد ندوات تثقيفية، بالإضافة إلى صرف الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي أو متابعة إلى أقرب مستشفى.