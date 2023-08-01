موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية.. وكيف تتواصل مع الوزارة مباشرة؟

يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية لما يقدمه الموقع من خدمات عديدة، خاصة بالطلاب هذه الأيام مثل التقديم للمدارس، وأيضًا تظلمات الثانوية العامة، بالإضافة إلى مساعدة أى طالب أو معلم فيما يريد أن يعرفه عن المنظومة التعليمية.

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

فى هذا السياق تنشر “الدستور” الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية وهو https://moe.gov.eg//ar/complaints

ويقدم الموقع العديد من الخدمات لأولياء الأمور والطلاب ومنها

_أوائل الثانوية العامة

_ كل ما تريد معرفته مدارس المتفوقين و مدرسة الضبعة النووية

_التقدم لمدارس التدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية

_التنسيق الالكترونى للصف الاول الثانوى عام-فنى

_متابعة موقف القبول بالمدارس للصف الاول الابتدائى ورياض الاطفال

_خدمات الدفع الإلكترونى

_نتيجة ابناؤنا فى الخارج

_منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

_منصة انا المعلم

_انشاء الحساب الموحد

_بوابة مركز المعلومــات

وأتاحت وزارة التربية والتعليم عدة وسائل للاتصال بها ضمن الخدمات التى تقدمها للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، في إطار تطوير وتجويد العملية التعليمية، خصصت وزارة التربية والتعليم قنوات اتصال لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتواصل مع الوزارة والمديريات التابعة لهم من أجل حل المشاكل التي تواجههم. ويتم التواصل كالآتي

خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة:

التليفون: 27946145

الفاكس: 27963734

الخط الساخن: 19126

البريد الالكتروني :[email protected]

بوابة موقع تواصل معنا : http://tawasol.emis.gov.eg

بوابة الشكاوي الحكومية :http://www.shakwa.eg

للتواصل عن طريق الكول سنتر تم تخصيص رقم : 01207000081

للتواصل عن طريق الواتس آب : 01207000082

للتواصل عن طريق التقديم الشخصى : قاعة استقبال الجماهير ( وارد اليد ) بالديوان العام فى مبنى العاصمة الإدارية الجديدة.