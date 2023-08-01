تخفيض إنارة الشوارع ولعب المباريات نهارًا.. إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء بشمال سيناء

عقد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة الإجراءات التي تتخذها المحافظة للترشيد من استهلاك الكهرباء.



وأعلن، خلال ترؤسه الاجتماع، 10 نقاط تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكد الخولي اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية.

وشملت الإجراءات المتخذة تخصيص يوم عمل للموظفين أسبوعيًا من المنزل بنظام الـ أون لاين، وعدم تواجد الموظفين في المصالح الحكومية بعد انتهاء الدوام إلا باستدعاء رسمي.

ووجه نائب المحافظ بترشيد الطاقة في جميع دور العبادة، على أن يتم إغلاق الإنارة والتكييفات عقب الانتهاء من الصلوات، فضلًا عن تخفيض الإنارة العامة في الشوارع والميادين وتغيير كشافات الإنارة من الصوديوم إلى لمبات الليد الموفرة للطاقة.

وأشار إلى قيام شركة الكهرباء بعمل جدول لتوقيتات انقطاع الكهرباء بالتنسيق مع شركات المرافق والحفاظ على عمل محطات المياه والصرف الصحي، واستثناء المستشفيات والأماكن السياحية من انقطاع الكهرباء، والتفتيش على المولدات داخل المؤسسات الصحية والتنسيق بينها وبين شركة الكهرباء، والإغلاق التام لكافة واجهات الإعلانات عدا التي تعمل بالطاقة الشمسية أو المولدات، وعدم إضاءة كشافات الملاعب والأندية عدا النوادي الاجتماعية وحمامات السباحة، وإقامة المباريات الرياضية نهارًا وترشيد الطاقة في الملاعب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، مع التزام صالات الأفراح بإنارة القاعات فقط وعدم إضاءة أي أنوار للزينة.

وشدد نائب المحافظ على أن تكون جميع عدادات الكهرباء في مختلف الجهات مسبوقة الدفع والقيام بفصل الوصلات المخالفة وعدم عمل أي ممارسات لأي جهة.

ووجه نائب المحافظ بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتضافر كافة الجهود وزيادة وعي المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة، مؤكدًا تفعيل لجان لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر ضد المخالفين وتطبيق القانون بقوة.

من جانبه أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الدولة بجميع أجهزتها وضعت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة العامة في المحافظات في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي تشهدها محافظات الجمهورية وعدد من دول العالم.

وأضاف الغندور أنه سيتم تطبيق الخطة في محافظة شمال سيناء، بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين، فضلًا عن استثناء المستشفيات والمناطق السياحية من هذه الخطة.

وأشار إلى التنسيق مع شركة الكهرباء في شمال سيناء لمتابعة توقيتات فصل التيار الكهربي عن المناطق، على أن يكون بالتتابع والإعلان عن ذلك حتى يتسنى للمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة حيال انقطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن برنامج قطع الكهرباء بهدف توفير الطاقة.