الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

راغب علامة يحيى حفلاً غنائيًا برأس الحكمة 10 أغسطس

راغب علامة
راغب علامة

يستعد المطرب اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي ضخمًا يوم 10 أغسطس المقبل وذلك داخل إحدى القرى السياحية بمنطقة رأس الحكمة بطريق الساحل الشمالي بمطروح.

يأتي حفل علامة برأس الحكمة عقب حفله الغنائي الأخير الذي أحياه منذ أيام ضمن فعاليات مهرجان العلمين “العالم علمين” المقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي وشهد الحفل اقبالا جماهيريا كبيرا ورفع شعار كامل العدد وشاركته في الحفل النجمة نانسي عجرم.

ومن المقرر أن يقدم راغب خلال الحفل باقة من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة والأغانى ذات الإيقاع الراقص التى تناسب أجواء الحفل ومن الأغنيات التى يقدمها خلال الحفل: “قلبى عشقها، وفورًا غرام، وأنا اسمى حبيبك، وصعب تغيب، واستمارة ٦، واللي باعنا”، وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال راغب علامة الغنائية

وطرح الفترة الماضية النجم راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان “في كتير حلوين” باللهجة المصرية، وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية "في كتير حلوين" من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى اليونان، ودارت فكرتها فى إطار جو راقص ملئ بالبهجة والألوان المبهرة.

تقول كلمات الأغنية: “فيه كتير حلوين وإشمعنا إنت كل أما تخش مكان خطاف للعين وإن كان مقلوب فجأه بتقلبه روقان • فيك إيه م السحر اللي مخلي لحضورك طعم غريب فهمنا يا جامد يا معدي ياجميل يا لذيذ يارهيب لا لا لأ فيه حضور فيه كاريزما وشاغلنا وعامل أزم ه وبتاكل الجو بنظره هنكابر ليه مالوش لازمة لا لا لأ فيه حضور فيه هيبة مقبول بطريقة عجيبة مش بس عشان متدلع ده عشان ليك طلة رهيبة يا جميل يا لذيذ يا رهيب فيه كتير حلوين جداً لكن روحنا لروحهم مش قابلة بس انت بقى في حتة لوحدك بصراحة عنيك مش سهله ولا شوفت إتنين مره اختلفوا على إن حضورك نعمه بيقول عليك قمر إنما لا انا شايفك أحلى وأحلى لا لا لأ فيه حضور فيه كاريزما وشاغلنا وعامل أزمه و بتاكل الجو بنظه هنكابر ليه مالوش لازمه لا لا لأ فيه حضور فيه هيبه مقبول بطريقه عجيبه مش بس عشان متدل ع ده عشان ليك طله رهيبه”.

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