"الدفاع الإسبانية": سنُجلى عددًا من رعايانا فى النيجر

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لإجلاء عدد من رعاياها في النيجر، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية يوم الثلاثاء، إن الحكومة تستعد لإجلاء أكثر من 70 إسبانيًا من النيجر جوًا بعد أن استولى الجيش على السلطة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول العملية، مثل ما إذا كانت إسبانيا سترسل طائرات خاصة بها، مشيرة إلى مخاوف أمنية.

ويأتي القرار بعد أن قالت فرنسا إنها ستجلي مواطنيها ومواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بعد أن أغلقت النيجر مجالها الجوي، وألغت جميع الرحلات الجوية التجارية.

وقالت إيطاليا أيضًا يوم الثلاثاء إنها سترسل طائرة خاصة لإعادة مواطنيها من العاصمة نيامي.

وفي سياق متصل، كانت فرنسا تستعد لإجلاء مواطنين فرنسيين وأوروبيين من النيجر يوم الثلاثاء بعد أن أغرق انقلاب رئاسي الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في أزمة سياسية أدت إلى استقطاب الدول المجاورة في المنطقة.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن طائرة الإجلاء الأولى كانت "محمولة جوًا"، لكنها لم تحدد ما إذا كانت الرحلة قد غادرت إلى النيجر أو منها.

وأبلغت الوزيرة الإذاعة الفرنسية LCI أن هناك "عدة مئات من الفرنسيين وعدة مئات من الأوروبيين" يرغبون في مغادرة النيجر وسيتم إجلاؤهم من قبل فرنسا، مضيفة أنها تأمل في أن تنتهي العملية في غضون 24 ساعة.

وقالت الوزارة إنها ستطرد المواطنين الفرنسيين والأوروبيين يوم الثلاثاء بسبب "الوضع في نيامي"، حيث احتشد مؤيدون للجيش خارج السفارة الفرنسية في العاصمة النيجرية للتظاهر ضد نفوذ البلاد في فترة ما بعد الاستعمار.

رسالة من السفارة الفرنسية إلى المواطنين الفرنسيين في النيجر، اطلعت عليها شبكة سي إن إن، تطالب الراغبين في الإجلاء بإحضار الطعام والماء معهم أثناء انتظارهم قبل الصعود إلى الطائرة.

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني يوم الثلاثاء، عن أن إيطاليا ستعرض أيضًا رحلة خاصة لإجلاء مواطنيها من نيامي. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية إن هناك أقل من 90 مدنيًا إيطاليًا في النيجر وما يزيد قليلًا عن 300 عسكري.