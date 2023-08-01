الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. اللواء فؤاد علام ضيف "الباز" فى أولى حلقات الموسم الثانى لـ"الشاهد"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء فؤاد علام

يحل اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، الليلة، ضيفًا مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، في أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج الشاهد المذاع على قناة “إكسترا نيوز”.

يدور حديث مطول حول شهادة علام عن جماعة الإخوان الإرهابية، ويكشف خلال الحلقة عن بداية معرفته بفكر الإخوان، وكيف كان يتعامل مع عناصرها في التحقيقات؟، وماذا قال سيد قطب أثناء التحقيق معه؟، وما علاقته بالحزب الوطني.

ويروي اللواء فؤاد علام الكثير من الأسرار المتعلقة بقضية "65" المعروفة باسم قضية "سيد قطب"، ولماذا عزل مأمون الهضيبي من منصبه في القضاء؟.

ويحكى أيضًا خطة الإخوان الإرهابية للاستيلاء على الحكم عام 1965، ويتحدث عن مخازن السلاح التابعة للجماعة، وطرق كشفها، ومن هى الطفلة التي كشفت أكبر مخازن السلاح التابعة للجماعة.

ويكشف الخبير الأمني حكاية النكت الإباحية لزينب الغزالي، وعلاقتها بصالح سرية وطلال الأنصاري، وغيرهما من الأحداث.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد فؤاد علام محمد الباز اكسترا نيوز جماعة الإخوان

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