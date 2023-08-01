الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير دولى: روسيا الاتحادية لديها نفس طويل يسمح باستمرارها فى الحرب

جريدة الدستور

أكد طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن الناتو لن يمد أوكرانيا بأسلحة، قائلاً إن الحرب الروسية- الأوكرانية مستمرة ولا يوجد جديد أو تطور نوعي فيها.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، إلى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حريص على عدم استفزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى لا يضطر إلى استخدام أساليب وأساليب غير تقليدية، موضحاً حلف شمال الأطلسي الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يمد أوكرانيا بأسلحة في حدود المسموح به والمتعارف عليه.

وأضاف: "لا يُسمح بتزويد أوكرانيا بأسلحة استراتيجية بعيدة المدى، تؤثر بشاكل مباشر في حسم المعركة أو يتم من خلالها حشر فلاديمير بوتين في الزاوية"، منوها بأن الناتو يمد أوكرانيا يمد أوكرانيا بأسلحة تسمح باستمرار الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأكد خبير العلاقات الدولية، أن مطالبات الرئيس الأوكراني بمد بلاده بأسلحة بعيدة المدى، لا تقدم أو تؤخر، متابعاً: "الناتو لا يتحرك من خلالها، وإنما تحركه مصالحه".

وأضاف، ويتم تحديد حجم المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا"، قائلاً: "روسيا الاتحادية لديها نفس طويل يسمح باستمرارها في الحرب وعدم تأثر الروس بشكل مباشر بالدعم العسكري المقدم لأوكرانيا من قبل الناتو".

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