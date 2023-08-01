بالتزامن مع أعمال التنسيق للجامعات في عام 2023، يبحث العديد من الطلاب عن الجامعات التكنولوجية، لذلك يقدم “الدستور” في السطور المقبلة لطلاب الثانوية العامة 2023 أبرز المعلومات عن الجامعات التكنولوجية ومواصفاتها بالإضافة إلى الجامعات التي تم اعتمادها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن للطلاب الالتحاق بها والتقدم في التنسيق لها.

- تعمل أغلب الكليات التكنولوجية الحديثة وفقًا لنظام الساعات المعتمدة.

- تقبل الجامعات التكنولوجية الجديدة طلاب الثانوية العامة بنسبة 20%، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، وذلك بعد اختبارات قبول، بتنسيق العام الجامعي الجديد 2022-2023.

- يشترط الدخول فيها اجتياز اختبارات القدرات.

- تبلغ مصروفات الدراسة في كليات الجامعات التكنولوجية الجديدة 8 آلاف جنيه للفرقة الأولى لأول مرة، ثم 12 ألف جنيه لكل سنة من السنوات الدراسية، مع إمكانية تقديم تخفيضات على المصاريف للطلاب المتفوقين دراسيًا والحالات الخاصة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تكلفة مصروفات الطلاب في هذه الجامعات لا تتجاوز 45% من ما تدفعه الدولة، وأكثر من 20% من الأماكن المتاحة بهذه الجامعات هي عبارة عن منح دراسية، سواء كانت منح رئاسية أو من البنوك أو من الجامعات الحكومية. وتشمل الجامعات التكنولوجية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة الدلتا التكنولوجية وجامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية وجامعة برج العرب التكنولوجية وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية وجامعة طيبة التكنولوجية وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية وجامعة سمنود التكنولوجية وجامعة مصر الدولية التكنولوجية، بالإضافة إلى الكلية التكنولوجية بالقاهرة والكلية التكنولوجية بالفيوم والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.