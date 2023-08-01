جامعة المنصورة تكرم أوائل الثانوية من أبناء الدقهلية

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، الطلاب الأوائل من أبناء محافظة الدقهلية، ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور شريف خاطر، أن الجامعة ترحب بأبنائها المتفوقين والنابغين للدراسة بمختلف كلياتها العلمية والنظرية وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة جامعة عريقة، أصبحت لها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية للجامعات، وحصلت على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ودعا رئيس الجامعة الأوائل المكرمين إلى مواصلة الاجتهاد من أجل تحقيق التفوق والنبوغ العلمي طوال سنوات الدراسة بالجامعة، مشيرا إلى أن التعليم والبحث العلمي هما سبيل تقدم مصرنا الحبيبة، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات.

وتم تكريم كل من أميمة محمود أحمد صالح الثالث شعبة علمي علوم، وكريم محمود رمزى الثامن شعبة علمي علوم، ومحمد محمد التميمى التاسع شعبة علمي علوم.

وأعلن الدكتور شريف خاطر خلال التكريم عن تقديم الجامعة منحة مجانية للدراسة ببرنامج المنصورة مانشستر الطبي بكلية الطب، وتقديم اشتراك مجاني للطلاب المتفوقين وأسرهم للاستفادة بخدمات نادي النيل، وكذلك اشتراك مجاني بالقرية الأوليمبية للاستفادة من الخدمات الرياضية المتنوعة.

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