حياة كريمة تنقذ أهالى الشرقية من الحوادث وإهمال الطرق

حرصت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على رفع كفاءة الطرق الداخلية والخارجية بمحافظة الشرقية، خاصة في القري التي ظلت تعاني سنوات كثيرة من الإهمال وانقطاع مستمر في إنارة الطرق، والتي تعتبر من أهم منظومة التطوير والتعديل من خلال أعمال الرصف المستمرة طبقا للمواصفات القياسية بالأحياء والمدن، الأمر الذى يوفر الوقت والجهد للمواطنين بشكل عام، وأهالي الشرقية بشكل خاص لما شهدته من جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف القري والمراكز، تحقيقاً لسهولة وتيسير الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق.



الفرماوى: حياة كريمة قامت بتأسيس طرق جديدة للحفاظ على السيولة المرورية

قال محمود الفرماوي أحد أهالي محافظة الشرقية:" حياة كريمة قامت بتأسيس طرق جديدة للحفاظ على السيولة المرورية بعد إهمال دام سنوات، والاهتمام بحجم الكثافة المرورية على الطريق ومدى ربطه لأكثر من منطقة أو حي أو قرية أو مدينة، حتى تظهر بالشكل الخدمي المناسب، موجهًا الشكر لجميع القائمين على مبادرة السيد الرئيس، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى".

وأضاف الفرماوي: "المبادرة الرئاسية حياة كريمة نجحت في تطوير الكثير من الخدمات التي تعمل لصالح المواطن المصري، وليس فقط البنية التحتية، ولكن من أهم تلك المشاريع الطرق والكباري ورفع كفاءة الشوارع في قرى محافظة الشرقية، وليس المدن فقط بجانب ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء".

قال محمد سعيد، أحد أهالي شبرا العنب بمركز منيا القمح محافظة الشرقية:" سنوات كثيرة كنا نعاني فيها من إهمال الطرق وأعمدة الإنارة التي كانت دائما في ظلام، ولكن بعد حياة كريمة والرئيس عبدالفتاح السيسي الوضع أصبح مختلفا تماماً، وأصبح طريق البلد التي أعيش بها مطمئنا، مع رفع كفاءة الطرق المجاورة، وتسهيل المسافات من خلال الطريق الإقليمي المجاور لمنزلنا لسهولة الحركة المرورية للمحافظات الأخرى".

وأضاف: "كنت أذهب يوميًا إلى عملي بصعوبة، بسبب تكسير وإهمال الطرق واستمرار تلف الطريق، ولكن حياة كريمة منذ أن تولت أعمال الطرق والرصف أصبح الوضع أفضل، خاصة في طريق الحسينية وديرب نجم".