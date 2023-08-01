"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج يهنئون النعماني بمنصبه الجديد

احتفل طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، بتولي الدكتور حسان النعماني مهام رئاسة الجامعة، وذلك بعد صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بتكليفه بتيسير أعمال جامعة سوهاج، لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد للجامعة.

كان الطلاب في استقباله صباح اليوم، أمام مبنى الإدارة المركزية بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مقدمين له التهاني والتبريكات متمنيين له التوفيق فيما هو قادم.

وأعرب الدكتور حسان النعماني، عن اعتزازه بما شهده من مشاعر طيبة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري معربًا عن خالص شكره وتقديره لكل من قدم له التهنئة.

وأصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتور حسان حمد عبد الرحمن النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، قائماً بعمل رئيس الجامعة، اعتبارا من 1 أغسطس 2023م، ولحين الانتهاء من إجراءات صدور قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد للجامعة.