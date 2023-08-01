الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دعوى قضائية تُطالب بتغيير مسمى جامعة جنوب الوادي إلى "قنا"

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

أقام المحامي عمر عبدالسلام، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم الدعوى رقم ٦٦٠٦٦ لسنة ٧٧ قضائية، طلب فيها تغيير مسمى جامعة جنوب الوادى إلى جامعة قنا.

وقال عبدالسلام في الدعوة: إن  ذلك على سند من القول، بأن جامعة جنوب الوادي كانت تضم أربع فروع منتشرة في محافظات سوهاج وأسوان والاقصر والغردقة، وهذه الفروع جميعها استقلت عن الجامعة الأم  جنوب الوادى ومتخذة من اسم محافظة كل منها اسم لجامعتها فكونت جامعات مستقلة باسماء جامعة سوهاج ، جامعة أسوان، جامعة الأقصر.
ولفت إلى أن هذا حق مشروع لأبناء قنا، بأن تسمى جامعة جنوب الوادي بجامعة قنا، أسوة بباقي مدن ومحافظات مصر فجميع الجامعات الحكومية الموجودة حاليا فى مصر تحمل أسماء محافظاتها، ممثلا بقوله: جامعات الإسكندرية واسيوط ودمنهور وطنطا وكفر الشيخ والزقازيق وغيرهم من الجامعات.

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