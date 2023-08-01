الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غادة شلبى: افتتاح نقطتين جديدتين لمسار العائلة المقدسة فى أسيوط

غادة شلبي
غادة شلبي

كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، عن افتتاح نقطتين جديدتين لمسار العائلة المقدسة في مدينة أسيوط.

وقالت "شلبي"، في مؤتمر صحفي، إن الدولة  قامت بالاستثمار المالي والمعنوي بشكل كبير في مسار العائلة المقدسة الذي شهد حالة استثمار حقيقية، وتم إقرار هذه النقاط بعد الانتهاء من تطويرها استعدادا للترويج السياحي.

وأضافت: نعمل على افتتاح النقطة السابعة، حيث تم افتتاح 6 مسارات بشكل رسمي.

وحاليا يتم التواصل المستمر لعملية الترويج لرحلة العائلة المقدسة.

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