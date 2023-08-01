الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الوطنية للتدريب" تواصل فعاليات تدريب طلاب المدارس والجامعات

الوطنية للتدريب تواصل
"الوطنية للتدريب" تواصل فعاليات تدريب طلاب المدارس والجامعات

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، تقديم فعاليات البرنامج التدريبي فاليو بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لتدريب طلاب المدارس والجامعات.

ويأتي البرنامج كاستمرار لاستثمار الأكاديمية في العنصر البشري المصري خاصة الشباب، بحسب ما أعلنت في بيان.

ويستهدف البرنامج رفع الوعي والتعريف بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" وبكافة المشروعات التي تقدمها المؤسسة ومدى استفادة المواطنين منها.

وكانت قد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مايو الماضي أولى مراحل البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات من أجل تعزيز دور العمل التطوعي، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف المحافظات، للتعريف بمؤسسة حياة كريمة والمشروع القومي حياة كريمة من خلال المشاركة المجتمعية.

ويُعتبر البرنامج التدريبي بداية انطلاق مبادرة للتوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك عن طريق تدريب الطلاب على المهارات الحياتية، والزيارات الميدانية، وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في مختلف المجالات.

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