محافظ بورسعيد: مول الملابس المستعملة ملتقى للزائرين من المحافظات

شهدت محافظة بورسعيد مؤخرًا إنشاء عدد من المولات والصروح التجارية المقامة على أعلى مستوى، خاصةً وأن النشاط التجاري يعد من أهم الأنشطة في المحافظة. وللمرة الأولى، تشهد بورسعيد إقامة صرح تجاري سياحي ترفيهي خدمي على أحدث طراز تحت مسمى "مول الملابس المستعملة" outlet بحي العرب، ويعد أكبر مول تجاري في محافظة بورسعيد لتجارة الملابس المستعملة.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن مول الملابس المستعملة يعد الأحدث بالمحافظة وأصبح ملتقى للزائرين من جميع المحافظات. كما أوضح أن مول (outlet) سيصبح داون تاون مدينة بورسعيد وسيجذب آلاف الزائرين، وأن المول يقام على مساحة 16 ألف متر بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، ولن يُسمح بأي نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول الذي يضم 316 محلاً تجاريًا.

"المول الجديد" مصمم على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية، وسيكون منطقة جذب سياحي ومزارًا لزوار المدينة وأبنائها، بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلاً عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواقًا عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة في الطرق والمحاور، مما يجعل مجمع الأسواق بالعرب يمثل داون تاون مدينة بورسعيد. كما أن المول مزود بعشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة على طول المول، ويشمل كافيهات لخدمة الزوار، وست سلالم كهربائية وأربعة مصاعد أخرى لخدمة المترددين، لسهولة التنقل بين الدور الأول والأرضي بالمول.

وجدير بالذكر أن محافظ بورسعيد قد وجه بإقامة مسجد في المنطقة المحيطة بمجمع الأسواق ومول الملابس الجديد، فضلاً عن زيادة المسطحات الخضراء والإضاءة، وتطوير الطرق بالمنطقة، مؤكدًا على أنه سيتم فتح محور مروري جديد يبدأ من نهاية مول الملابس المستعملة الجديد، وذلك بعد أن كان مغلقًا لفترة طويلة، ليضاف إلى منظومة الطرق المطورة بالمحافظة، ويساهم في إحداث السيولة المرورية بهذه المنطقة الحيوية، فضلاً عن إقامة الجراج المتعدد الطوابق لخدمة الزوار المترددين على المنطقة، وتحقيق النظام في حركة السيارات والمواطنين.

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