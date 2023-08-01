الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياة الأقصر تستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية

مياة الأقصر تستقبل
مياة الأقصر تستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية

استقبل اللواء محمد يحيي كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم بمقر الشركة ، كلًا من المهندس عاطف عزت مدير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لطرح ومناقشة ما تم إنجازه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

جاء ذلك في إطار مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية في إطار الأربعة محاور الرئيسية والأنشطة التابعة لها ( إدارة الأصول، جودة الخدمة، استعادة التكلفة، كفاءة التشغيل)  

وتم تنفيذ عدد من الأنشطة من خلال هذه المحاور لبرنامج الإدارة الفنية للأصول Maximo وإعداد كوادر من  شباب المهندسين كمخططي للصيانة والتقييم الفني للمحطات وبناء الخطة الاستراتيجية من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٨ وتنفيذ برنامج تحسين لوحات معامل القدرة، والارتقاء بأداء القطاع التجاري وإستخدام الوسائل الحديثة في التحصيل.

رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر مدير مشروعات مياه الشرب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم الفني الصرف الصحي

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