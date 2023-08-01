أشرف عقبة: مبادرة "100 يوم صحة" تؤكد محاولة مصر للتغلب على المعوقات الصحية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة الأسبق، إن مبادرة 100 يوم صحة تؤكد أن مصر بالفعل تحاول التغلب على معوقاتها، والتى تعتبر أبرزها المشاكل الصحية والتي تعوق المصريين عن الإنتاجية والعمل، وتعيقهم أن يكونوا عضوًا فاعلًا في المجتمع.

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه من خلال مبادرة 100 يوم صحة يتم فحص كل الفئات العمرية وأبرزهم الأطفال، من خلال فحص الأنيميا والتقزم وضعف السمع، والكشف على السيدات من خلال رعاية الأسرة والكشف المبكر عن الأورام، وتقديم الخدمات الصحية من خلال العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة الأسبق أن المبادرة تهتم أيضًا بالأمراض التي قد تصيب كبار السن ومنها: أمراض الكبد والاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى أنها تعمل على القضاء على قوائم الانتظار في المحافظات.