إحالة سائق تسبب فى وفاة وإصابة 12 بأكتوبر للمحاكمة

أمرت نياب حوادث شمال الجيزة الكلية، إحالة سائق ميكروباص للمحاكمة الجنائية، تسبب في وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بحدائق أكتوبر.

كانت وردت لمباحث حدائق أكتوبر بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين ومتوفين.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص قيادة سائق، 60 سنة، اتجاه ميدان الرماية، اصطدمت به من الجانب الأيمن سيارة ملاكي يقودها محاسب، 30 سنة، ما تسبب في انقلابها ومصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.

تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى الهرم، والتحفظ على السيارتين، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.