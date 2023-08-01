"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز ملامح مجمع إنتاج "الصودا آش" بالعلمين

أعلنت الدولة عن اهتمامها بمشروع جديد وهو إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" ومشتقاتها، والذي سوف يحظي باهتمام كبير حيث يهدف المشروع للمساهمة فى تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر، عبر توفير احتياجات السوق المحلية من مادة الصودا آش، والمساهمة فى توسعة الصناعات المرتبطة بهذه المادة، وبالتالى إتاحة فرص للتشغيل.

وفي هذا الصدد تستعرض فضائية "إكسترا نيوز"، ملامح مشروع إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" ومشتقاتها والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.

- يقام بالمنطقة الصناعية فى مدينة العلمين الجديدة بمشاركة شركات عالمية.

- يسهم فى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.

- يوفر احتياجات السوق من مادة "الصودا آش" بطاقة تشغيلية للمجمع 600 ألف طن سنوياً.

- يساهم فى التوسع بصناعات مرتبطة أبرزها الزجاج.

- يوفر فرص عمل عديدة ومتنوعة للشباب.

- هناك مخطط لربط المشروع بشبكة نقل للسكك الحديدية والقطار الكهربائي.

- يشمل إنتاج مواد مغذية لـ "الصودا آش" أبرزها الحجر الجيرى والأمونيا.

وقد تم اختيار موقع تنفيذ المشروع بمدينة العلمين الجديدة بعد دراسة مقارنة مع عدد من المواقع بعدة محافظات أخرى، أثبتت أن الموقع الذي تم اختياره هو الأنسب.