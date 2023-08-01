الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز ملامح مجمع إنتاج "الصودا آش" بالعلمين

جريدة الدستور

أعلنت الدولة عن اهتمامها بمشروع جديد وهو إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" ومشتقاتها، والذي سوف يحظي باهتمام كبير حيث يهدف المشروع للمساهمة فى تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر، عبر توفير احتياجات السوق المحلية من مادة الصودا آش، والمساهمة فى توسعة الصناعات المرتبطة بهذه المادة، وبالتالى إتاحة فرص للتشغيل.

وفي هذا الصدد تستعرض فضائية "إكسترا نيوز"، ملامح مشروع إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" ومشتقاتها والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.

- يقام بالمنطقة الصناعية فى مدينة العلمين الجديدة بمشاركة شركات عالمية. 

- يسهم فى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.

- يوفر احتياجات السوق من مادة "الصودا آش" بطاقة تشغيلية للمجمع 600 ألف طن سنوياً. 

- يساهم فى التوسع بصناعات مرتبطة أبرزها الزجاج.

- يوفر فرص عمل عديدة ومتنوعة للشباب. 

- هناك مخطط لربط المشروع بشبكة نقل للسكك الحديدية والقطار الكهربائي.

- يشمل إنتاج مواد مغذية لـ "الصودا آش" أبرزها الحجر الجيرى والأمونيا.

وقد تم اختيار موقع تنفيذ المشروع بمدينة العلمين الجديدة بعد دراسة مقارنة مع عدد من المواقع بعدة محافظات أخرى، أثبتت أن الموقع الذي تم اختياره هو الأنسب.

 

احتياجات السوق المحلية احتياجات السوق الحجر الجيري السوق المحلية الصناعات المرتبطة القيمة المضافة القطار الكهربائي العلمين الجديد

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان