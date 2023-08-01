الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين: مساعدات أمريكا العسكرية لتايوان تدخل صارخ فى شئوننا الداخلية

تايوان
تايوان

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كه في، الثلاثاء، أن تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية لتايوان تدخل صارخ في الشئون الداخلية للصين.

جاءت تصريحات تان كه، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وقال المسئول الصيني إن تدخل الولايات المتحدة من خلال تقديم المساعدة العسكرية لتايوان، بشكل صارخ في الشئون الداخلية للصين، وتلحق ضررًا جديًا بسيادتها ومصالحها الأمنية وتعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر.

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وأعرب تان كه عن معارضة بلاده بشكل قاطع هذه التصرفات، مشيرًا إلى تقديمها ​​احتجاجًا جادًا للولايات المتحدة.

ولفت تان كه إلى أن مسألة تايوان مرتبطة بمصالح الصين الأصلية وتعد خطًا أحمر في العلاقات الأمريكية الصينية لا يمكن تجاوزه.

وحثت الدفاع الصينية الولايات المتحدة على وقف كل أشكال التعاون العسكري مع تايوان والتخلي عن مواصلة السير في الطريق الخاطئ والخطير، مشددة على أن الجيش الصيني يتابع الوضع في تايوان عن كثب ويحافظ على مستوى عال للتأهب.

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