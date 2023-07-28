مسيرات هجومية لكوريا الشمالية خلال استعراض الوحدة مع الصين وروسيا

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على استعراض كوريا الشمالية لطائرات مسيرة هجومية خلال استعراض الوحدة مع الصين وروسيا، مشيرة إلى أن الطائرات بدون طيار في العرض العسكري لها مظهر مماثل للطائرات الأمريكية بدون طيار.

في وقت تحذر اليابان من أن نظام كيم جونغ أون يشكل تهديدًا أكثر خطورة من أي وقت مضى.

وأفادت وسائل إعلام أن كوريا الشمالية نفذت رحلات تجريبية لطائرات عسكرية بدون طيار جديدة، حيث شارك الزعيم كيم جونج أون في مركز الصدارة مع كبار المندوبين من روسيا والصين في استعراض للوحدة في عرض عسكري في العاصمة.

وقالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، إن كيم أطلق أقوى صواريخه ذات القدرة النووية خلال عرض "يوم النصر" في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى السبعين للهدنة التي توقفت عن القتال في الحرب الكورية.

وانضم إلى كيم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ومسؤول الحزب الحاكم الصيني لي هونغ تشونغ. وفي وقت سابق ، أعطى شويغو لكيم "رسالة دافئة وجيدة" موقعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والتي أشارت إلى دعم بيونغ يانغ لروسيا في صراعها مع أوكرانيا ، مضيفًا أن الحرب الكورية أرست الأساس لعلاقات جيدة في مواجهة الغرب.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن العرض تضمن رحلات جوية احتفالية لطائرات بدون طيار للمراقبة والهجوم تم تطويرها حديثًا، والتي كشفت عنها وسائل الإعلام الحكومية لأول مرة هذا الأسبوع أثناء نشرها في معرض للأسلحة حضره كيم وشويغو.

وقال بعض المراقبين إن النموذجين المعروضين يشبهان طائرات جلوبال هوك وريبرز الأمريكية من حيث المظهر المرئي.