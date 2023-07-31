الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تعيين قائد جديد للقوات المشرفة على صواريخ الصين النووية

ارشيفية
ارشيفية

عين الرئيس الصيني شي جين بينج، الإثنين، قائدًا جديدًا للقوات المسلحة التي تشرف على صواريخ البلاد التقليدية والنووية، وذلك قبل يوم من الذكرى السنوية الـ96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأفادت وسائل إعلامية رسمية، بأنه تم تعيين وانج هو بين، النائب السابق لقائد القوات البحرية الصينية، قائدًا جديدًا للقوة الصاروخية بجيش التحرير الشعبي الصيني وتعيين شيوي شي شنج في منصب المفوض السياسي الجديد للقوة الصاروخية مع ترقيتهما إلى رتبة جنرال.

الصين لقوات المسلحة صواريخ الذكرى جيش التحرير جيش التحرير الشعبي الصيني

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