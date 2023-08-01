الحبس عامين لعاطل متهم بالتحرش بفتاة في مصر الجديدة

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بالحبس عامين لعاطل متهم بـ التحرش بفتاة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة

وتبين من التحقيقات أنه في أثناء سير المجني عليها بأحد شوارع مصر الجديدة تحرش بها عاطل لفظيا، موجها إليه عبارات تخدش الحياء.

وأضافت التحقيقات أن الفتاة استغاثت بالمارة والأهالي الذين نجحوا في الإمساك بالمتهم وإحالته إلى النيابة.

وأمام النيابة أنكر المتهم واقعة التحرش بالمجني عليها، وقال: مكنش كلامي موجه ليها ده أنا كنت بكلم صاحبتي في التليفون وهى أخدت الكلام لنفسها.

وتلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي بالإمساك بعاطل خلال قيامه بـ التحرش بفتاة وتوجيه عبارات مسيئة إليها.

وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان البلاغ و اقتادوا المتهم إلى قسم الشرطة وحرروا ضده محضرا، ورفضت المجني عليها التصالح.

وفي عرض النيابة تعرفت المجني عليها علي المتهم و اتهمته بالتحرش بها وخدش حيائها.